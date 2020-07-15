Саратовские исполнители народных песен победили во всероссийском конкурсе
Две исполнительницы народных песен из Саратова и Энгельса стали победителями Всероссийского интернет-конкурса исполнителей народной песни.
Конкурс был организован Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По итогам конкурса Мария Крылова из Саратова была удостоена диплома лауреата I степени, а Виктория Епифанова из Энгельса - дипломом лауреата III степени.
Всего жюри было отсмотрено более 160 видеопрограмм. Участниками конкурс стали солисты и коллективы со всей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU