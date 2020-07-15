2020-07-15T15:10:12+03:00
Звезды

Саратовские исполнители народных песен победили во всероссийском конкурсе

В конкурсе приняли участие более 160 исполнителей и коллективов
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Две исполнительницы народных песен из Саратова и Энгельса стали победителями Всероссийского интернет-конкурса исполнителей народной песни.

Конкурс был организован Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам конкурса Мария Крылова из Саратова была удостоена диплома лауреата I степени, а Виктория Епифанова из Энгельса - дипломом лауреата III степени.

Всего жюри было отсмотрено более 160 видеопрограмм. Участниками конкурс стали солисты и коллективы со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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