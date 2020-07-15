Прокуратура проверит качество саратовских тротуаров
В Саратове прокуратура проверит качество асфальта на дорогах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверка была начата после публикации в СМИ.
По поручению прокурора области будут взяты пробы асфальтового покрытия тротуаров на пересечении улиц Советская и Пугачева. Запрошена рабочая документация, дана оценка качеству работ.
При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU