Прокуратура проверит качество саратовских тротуаров

15 Июль 2020 2020-07-15T15:05:07+03:00

Проверка начата после публикаций в СМИ

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В Саратове прокуратура проверит качество асфальта на дорогах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверка была начата после публикации в СМИ.

По поручению прокурора области будут взяты пробы асфальтового покрытия тротуаров на пересечении улиц Советская и Пугачева. Запрошена рабочая документация, дана оценка качеству работ.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU