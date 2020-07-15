2020-07-15T14:59:29+03:00
Происшествия

Полиция назвала самые распространенные мошенничества в Саратове

Названы также наиболее уязвимые категории граждан
Екатерина Семенова
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В пресс-центре "КП-Саратов" обсудили способы мошенничестваВ пресс-центре "КП-Саратов" обсудили способы мошенничестваФото: Александр Уриевский
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Количество мошенничеств в Саратове выросло в три раза за первое полугодие 2020 года. 1 627 случаев за шесть месяцев 2020 года и 644 — в 2019 году.

Общая сумма похищенных мошенниками средств составила 106 млн рублей.

Как сообщил на пресс-конференции в «КП-Саратов» Роман Киселев, подполковник полиции, начальник отдела уголовного розыска УМВД по Саратову, чаще всего жертвами мошенников становятся женщины. В отношении представительниц слабого пола совершено 933 преступления. Мужчин обманули 607 раз.

Подполковник полиции, начальник отдела уголовного розыска УМВД по Саратову Роман Киселев Фото: Александр Уриевский

Подполковник полиции, начальник отдела уголовного розыска УМВД по Саратову Роман КиселевФото: Александр Уриевский

Также он рассказал, что поддаются на обман в основном граждане 30-50 лет. Роман Киселев объяснил, почему дистанционные мошенники реже обманывают пенсионеров — те предпочитают хранить сбережения наличными а не на картах.

Самый распространенный вид мошенничества — звонки от якобы служб безопасности банков, это 63,4% случаев. Второе место занимают махинации при покупке и продаже отваров через интернет, 36,6%. Взломщики страниц в соцсетях и вымогатели денег у «знакомых» — это 5%.

- Если вы подозреваете, что общаетесь с мошенником, то надо сразу прекратить разговор и позвонить по официальному номеру банка или родственнику. Преступники всегда стараются не дать времени подумать, требуют действовать сразу, — пояснил майор Александр Арсентьев, начальник отдела участковых уполномоченных полиции УМВД по Саратову.

Майор Александр Арсентьев, начальник отдела участковых уполномоченных полиции УМВД по Саратову Фото: Александр Уриевский

Майор Александр Арсентьев, начальник отдела участковых уполномоченных полиции УМВД по СаратовуФото: Александр Уриевский

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ИСТОЧНИК KP.RU

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