Саратовец отработает собирательство конопли
Парня задержали и употребить он не успел
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Суд признал 20-летнего саратовца виновным в хранении наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в апреле 2020 года в Татищеве он нарвал 21,96 грамма конопли. Траву он хранил по себе, пока у дома на улице Лапшова не был задержан, а наркотик изъяли.
Теперь юноша проведет 300 часов на обязательных работах.
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ИСТОЧНИК KP.RU