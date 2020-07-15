Саратовец отработает собирательство конопли

15 Июль 2020 2020-07-15T14:47:41+03:00

Парня задержали и употребить он не успел

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Суд признал 20-летнего саратовца виновным в хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в апреле 2020 года в Татищеве он нарвал 21,96 грамма конопли. Траву он хранил по себе, пока у дома на улице Лапшова не был задержан, а наркотик изъяли.

Теперь юноша проведет 300 часов на обязательных работах.

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ИСТОЧНИК KP.RU