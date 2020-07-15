Полиция рассказала о самом новом способе дистанционного мошенничества в Саратове

15 Июль 2020 2020-07-15T14:44:45+03:00

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Около десяти случаев мошенничества произошло в последнее время в Саратове с оформлением кредита на пострадавшего и последующим выводом средств на счета мошенников. Каждый раз жертвы преступников лишались крупных сумм, самая большая из которых около трех миллионов рублей.

- Самый новый вид дистанционного мошенничества, ему всего 3-4 месяца, это случаи, когда на ничего не подозревающего человека брали потребительский кредит, используя его украденные личные данные. В последствии мошенники убеждают жертву «для безопасности» перевести деньги на предложенные счета – и исчезают с ними. В Саратове за последнее время было около 10 таких случаев, самая крупная сумма кредита, которую оформили на жертву мошенники, около трех миллионов рублей, - рассказал на брифинге в пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов» подполковник Роман Киселев, начальник отдела уголовного розыска городского УМВД.

По его словам раскрываемость дистанционных мошенничеств составляет за первое полугодие 2020 года 25%. Он также анонсировал в ближайшее время раскрытие ряда серийных преступлений в этой сфере.

- За первые полгода 160 случаев дистанционного мошенничества раскрыто, карты преступников активно блокируется. Банки активно помогают в этом. Операторы сотовых сетей также в такую работу вовлечены, но преступники сейчас используют телефонию без сим-карт.

Огромное количество представлений направлено полицией в адрес банков и торговых площадок, везде разместили объявления, предупреждения и видеоролики об опасности мошенничества и правилами, как надо вести себя, чтобы не стать его жертвой, - сказал подполковник Киселев.

По его словам почти 100 человек ежемесячно обращаются в полицию с сообщениями о попытках мошенничества. При этом период самоизоляции из-за коронавируса не повлиял на количество дистанционного мошенничества

Правило поведения: никогда и никому не называйте пароли и коды доступа к банковским картам и счетам, указанным на оборотах карты и в смс-сообщениях, поступивших на телефон. Ни один из представителей банка не запросит у вас данную информацию, а единственный достоверный номер телефона банка указан на оборотной стороне банковской карты, либо в договоре, заключенного в письменной форме. Чтобы обезопасить себя от преступлений на торговых площадках не соглашайтесь на предоплату и покупку товара без ее осмотра. Ни при каких обстоятельствах не называйте пароли и коды доступа к банковским картам.

ИСТОЧНИК KP.RU