Подросток вломился домой в пенсионерке ради тысячи рублей в поселке под Саратовом

15 Июль 2020 2020-07-15T14:24:37+03:00

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя одного из поселков Новобурасского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мальчика подозревают в грабеже.

По версии следствия, вечером 10 июля подросток влез через окно в дом к 82-летней односельчанке. Он открыто похитил 1 068 рублей, несмотря на то, что хозяйка была дома. После этого мальчик скрылся, а пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Следователи проверят условия жизни подростка, его обучение в школе, а также работу органов профилактики.

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ИСТОЧНИК KP.RU