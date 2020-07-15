Саратовцы хотят видеть стелу «Город трудовой доблести» на новой набережной

15 Июль 2020 2020-07-15T13:42:47+03:00

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Стела «Город трудовой доблести» может появиться на новой набережной Саратова.

Именно за это место — начало набережной и микрорайоне Улеши — проголосовали большинство участников опроса в Instagram главы Саратова Михаила Исаева — 1,5 тыс. человек.

Второе место саратовцы отдали территории вблизи бывшего авиазавода — 387 голосов.

Третье место получил Заводской район в целом, без конкретизации места — 291 голос.

Также саратовцы предлагали обзорную площадку у старого аэропорта, парк Победы, въезд со стороны Волгограда.

По словам Михаила Исаева, окончательный выбор еще не сделан, поэтому все желающие могут выразить свое мнение.

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ИСТОЧНИК KP.RU