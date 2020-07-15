Заключенные СИЗО-1 Саратова собрали средства больному ребенку

15 Июль 2020 2020-07-15T13:29:02+03:00

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Заключенные саратовского СИЗО-1 собрали средства на лечение пятилетнего ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, обращение поступило от Благотворительного фонда помощи детям и их семьям «Спасибо за жизнь».

Группа заключенных, работающих в хозблоке, увидела объявление о сборе средств, которое было размещено на информационном стенде изолятора. Они обратились к администрации с предложением помощи, намереваясь перечислить деньги для покупки лекарств юному жителю Саратовской области, страдающему онкологическим заболеванием.

В благотворительной акции приняли участие почти 40 заключенных, каждый сам указал сумму, часть своей зарплаты, которую хочет пожертвовать. На эти средства были закуплены самые необходимые медикаменты. Руководство Фонда направило благодарность в адрес осужденных.

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ИСТОЧНИК KP.RU