Заключенные СИЗО-1 Саратова собрали средства больному ребенку
Заключенные саратовского СИЗО-1 собрали средства на лечение пятилетнего ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, обращение поступило от Благотворительного фонда помощи детям и их семьям «Спасибо за жизнь».
Группа заключенных, работающих в хозблоке, увидела объявление о сборе средств, которое было размещено на информационном стенде изолятора. Они обратились к администрации с предложением помощи, намереваясь перечислить деньги для покупки лекарств юному жителю Саратовской области, страдающему онкологическим заболеванием.
В благотворительной акции приняли участие почти 40 заключенных, каждый сам указал сумму, часть своей зарплаты, которую хочет пожертвовать. На эти средства были закуплены самые необходимые медикаменты. Руководство Фонда направило благодарность в адрес осужденных.
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ИСТОЧНИК KP.RU