Саратовцы спорят в соцсетях о надобности платных парковок

15 Июль 2020 2020-07-15T12:59:11+03:00

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Сегодня, 15 июля, в паблике «Саратов онлайн» развернулась дискуссия о необходимости платных парковок.

- Вопрос назревает в связи с опиловкой деревьев и увеличением числа мест для парковок в центре города. Бюджету города нужны средства на обновление парка общественного транспорта, благоустройство и другие вопросы — вопросы, которые помогла бы решить эта мера. Так делают во всех современных городах, — начал обсуждение пользователь под ником «Никита Потапов».

По его мнению, место в центре города под транспорт вполне может стоить 20-30 рублей в час, месячный абонемент — 1,5-2 тыс. рублей, а годовой — 10 тыс. рублей.

Мнения горожан разделились.

- Согласна, нужны платные парковки, побольше эвакуаторов. На автора сейчас накинутся любители ставить везде свои машины, — написал Кира Иванова.

- Должны быть и бесплатные парковки и платные, в центре практически негде поставить машину. Доход людей разный, так же как и машины разные, — парировала Ирина Прокушева.

- Парковка в центре должна быть платной, это нормальное явление. Только я бы сделал первые минут 20-30 бесплатно, вдруг в магазин надо забежать, — предложил Алексей Семенов.

В основной массе горожане считают, что это лишняя трата денег и отметили, что это лишь вынудит граждан ездить на общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU