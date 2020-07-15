Татьяна Кравцева будет советником губернатора Саратовской области
Татьяна Кравцева будет советником губернатора Саратовской области
Бывший министр не оставила работу в правительстве
На заседание комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам пришла Татьяна Кравцева, бывший министр сельского хозяйства региона.
Она сообщила, что продолжит работу в правительстве — на этот раз в статусе советника губернатора.
Депутаты поблагодарили Татьяну Кравцеву за работу.
Напомним, сегодня стало известно, что обязанности министра исполняет Роман Ковальский, назначенный на днях заместителем министра сельского хозяйства. Ранее он сложил с себя полномочия депутата областной Думы.
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ИСТОЧНИК KP.RU