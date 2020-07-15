Женщина погибла в столкновении легковушки и цистерны на трассе под Саратовом
На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Саратовском районе ночью 15 июля столкнулись легковушка и цистерна.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около 01:30 на 317-м километре автодороги.
По предварительной версии, 35-летний водитель Kia Sportage не уступил право проезда грузовику Renault Premium с цистерной, которым управлял 53-летний мужчина.
В результате аварии погибла на месте 37-летняя пассажирка легковушки. А шестилетний ребенок был госпитализирован.
Пассажирка погибла на месте. Фото ГИБДД по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU