Женщина погибла в столкновении легковушки и цистерны на трассе под Саратовом

15 Июль 2020 2020-07-15T12:30:48+03:00

Легковушка не уступила дорогу грузовику. Фото ГИБДД по Саратовской области

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На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Саратовском районе ночью 15 июля столкнулись легковушка и цистерна.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около 01:30 на 317-м километре автодороги.

По предварительной версии, 35-летний водитель Kia Sportage не уступил право проезда грузовику Renault Premium с цистерной, которым управлял 53-летний мужчина.

В результате аварии погибла на месте 37-летняя пассажирка легковушки. А шестилетний ребенок был госпитализирован.

Пассажирка погибла на месте. Фото ГИБДД по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU