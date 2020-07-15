В Саратове от падения мачты погибла 11-летняя девочка

15 Июль 2020 2020-07-15T11:50:55+03:00

Она находилась в больнице в тяжелом состоянии

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В саратовской больнице умерла 11-летняя девочка, на которую два дня назад упала лодочная мачта.

Смерть ребенка «КП-Саратов» подтвердили в пресс-службе Минздрава региона.

Напомним, ЧП случилось 13 июля на Зеленом острове. Девочка находилась в больнице в тяжелом состоянии с различными травмами.

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ИСТОЧНИК KP.RU