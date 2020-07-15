В Саратове от падения мачты погибла 11-летняя девочка
Она находилась в больнице в тяжелом состоянии
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В саратовской больнице умерла 11-летняя девочка, на которую два дня назад упала лодочная мачта.
Смерть ребенка «КП-Саратов» подтвердили в пресс-службе Минздрава региона.
Напомним, ЧП случилось 13 июля на Зеленом острове. Девочка находилась в больнице в тяжелом состоянии с различными травмами.
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ИСТОЧНИК KP.RU