Ликвидировать последствия урагана в Саратовской области от 14 июля 2020 года планируется сегодня к восьми вечера

15 Июль 2020 2020-07-15T11:30:41+03:00

Без света оставались более 38 тыс. человек

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Несколько районов региона остались без электричества. Последствия урагана 14 июля 2020 года в Саратовской области: сотни поваленных деревьев, поврежденные автомобили, раненые люди.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, отключение электроэнергии произошло в трех районах: Балаковском, Марксовском и Питерском — в 16 населенных пунктах. Без света оставались более 38 тыс. жителей почти в шести тыс. домов.

Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Саратовские сети» сообщили, что причи нами отключения электричества стали обрывы проводов из-за ветра, который дул со скоростью до 32 метров в секунду. Также ситуация осложнялась грозой, ливнем и песчаными бурями.

- В сложнейших условиях в короткие сроки специалистам филиала удалось вернуть свет в дома большинства жителей районов области, в том числе по резервным и временным схемам. Всю ночь бригады устраняли повреждения на линиях электропередач для восстановления нормальной схемы, — отметили на предприятии.

По данным ГУ МЧС региона, в восстановительных работах, которые продолжаются до сих пор, задействованы 469 человек. Ликвидировать последствия планируется к 20 часам сегодня, 15 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU