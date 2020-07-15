В Балашове женщина не вышла на субботник, обматерила соседку и получила штраф

15 Июль 2020 2020-07-15T11:15:25+03:00

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Прокуратура Балашова провела проверку по обращению 45-летней местной жительницы о привлечении к ответу ее слишком бойкой на язык соседки.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, она сделала замечание женщине насчет того, что та не принимает участие в субботнике.

Ответом на реплику послужил мат, за что на гражданку завели административное дело.

Местную жительницу оштрафовали на 1 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU