В Балашове женщина не вышла на субботник, обматерила соседку и получила штраф
Прокуратура Балашова провела проверку по обращению 45-летней местной жительницы о привлечении к ответу ее слишком бойкой на язык соседки.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, она сделала замечание женщине насчет того, что та не принимает участие в субботнике.
Ответом на реплику послужил мат, за что на гражданку завели административное дело.
Местную жительницу оштрафовали на 1 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU