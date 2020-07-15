Коронавирус в Саратовской области забрал 48-ю жертву
В Саратовской области от коронавируса скончался еще один человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, 57-летний мужчина стал 48-м скончавшимся от COVID-19 в области.
- У него было тяжелое двустороннее тотальное поражение легких, он находился на продленной ИВЛ, — отметила представитель пресс-службы Минздрава Анастасия Усова.
Также скончавшийся страдал ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью и ожирением. Его смерть наступила в одном из «ковид-госпиталей».
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ИСТОЧНИК KP.RU