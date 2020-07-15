2020-07-15T11:02:39+03:00
Происшествия

Полицейского из Энгельса заподозрили в шантаже

СКР возбудил уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в вымогательстве.

Следствие считает, что в марте 2020 года он, работая оперуполномоченным полиции одного из отделов в Энгельсе, попытался через знакомого провести регистрационные действия с автомобилем своей родственницы. Для этого он передал мужчине 10 тыс. рублей. Однако в РЭО возникли сомнения в законности действий и их приостановили.

Сотрудник полиции начал требовать не только возврат уплаченных денег, но и компенсацию. Для этого он приехал к знакомому на работу, захватив поддержку в лице сообщника, и потребовал 200 тыс. рублей. В противном случае пригрозил мужчине насилием. Тот написал расписку о том, что якобы взял взаймы эту сумму у оперуполномоченного.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона.

- В настоящее время в ГУ МВД России по Саратовской области проводится служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — отметили в ГУ МВД по Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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