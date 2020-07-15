Работы «Т Плюс» на Беговой продлятся до 31 июля

15 Июль 2020 2020-07-15T10:46:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове энергетики проводят реконструкцию трубопровода d400 на улице Беговая.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», будет восстановлено 463 метра коммуникаций на участке между улицами Разина и Большая Садовая.

Решение о модернизации трубопровода было принято после гидравлических испытаний. Специалисты подрядной организации проложат новые трубы с современной ППУ-изоляцией и системой оперативного дистанционного контроля. Это позволит быстро выявлять повреждения, не нарушая режим работы всей теплотрассы, а также продлит срок службы коммуникаций до 30 и более лет.

В связи с этим до 31 июля возможно отключение горячей воды в домах на улице Беговая. В «Т Плюс» отметили, что если появится техническая возможность, то абонентов переведут на резервную схему ГВС.

На время работ будут выставлены ограждения и предупреждающие знаки. Жителей просят соблюдать меры предосторожности и не подходить к месту работ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU