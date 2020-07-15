Работы «Т Плюс» на Беговой продлятся до 31 июля
В Саратове энергетики проводят реконструкцию трубопровода d400 на улице Беговая.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», будет восстановлено 463 метра коммуникаций на участке между улицами Разина и Большая Садовая.
Решение о модернизации трубопровода было принято после гидравлических испытаний. Специалисты подрядной организации проложат новые трубы с современной ППУ-изоляцией и системой оперативного дистанционного контроля. Это позволит быстро выявлять повреждения, не нарушая режим работы всей теплотрассы, а также продлит срок службы коммуникаций до 30 и более лет.
В связи с этим до 31 июля возможно отключение горячей воды в домах на улице Беговая. В «Т Плюс» отметили, что если появится техническая возможность, то абонентов переведут на резервную схему ГВС.
На время работ будут выставлены ограждения и предупреждающие знаки. Жителей просят соблюдать меры предосторожности и не подходить к месту работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU