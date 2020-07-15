2020-07-15T10:38:26+03:00
Происшествия

Под Саратовом опрокинулся мотоциклист на Honda

Мужчина потерял управление
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 14 июля, в 21:00 на 26 км трассы в Романовском районе произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным 47-летний водитель Honda CBR-1100 потерял управление, выехал на обочину и опрокинулся.

Пострадавшего госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татьяна Кравцева будет советником губернатора Саратовской области
Холдинг «РЖД» обновил вид электронного билета
Женщина погибла в столкновении легковушки и цистерны на трассе под Саратовом
В Саратове от падения мачты погибла 11-летняя девочка
Ликвидировать последствия урагана в Саратовской области от 14 июля 2020 года планируется сегодня к восьми вечера
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
В Балашове женщина не вышла на субботник, обматерила соседку и получила штраф
Сотрудники ГУ МВД России по Саратовской области рассказали выпускникам Президентской академии о возможностях трудоустройства
Коронавирус в Саратовской области забрал 48-ю жертву
Полицейского из Энгельса заподозрили в шантаже
Работы «Т Плюс» на Беговой продлятся до 31 июля