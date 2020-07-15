Под Саратовом опрокинулся мотоциклист на Honda
Мужчина потерял управление
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Вчера, 14 июля, в 21:00 на 26 км трассы в Романовском районе произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным 47-летний водитель Honda CBR-1100 потерял управление, выехал на обочину и опрокинулся.
Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU