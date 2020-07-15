2020-07-15T10:29:00+03:00
Происшествия

Жительница Саратова лишилась 30 тыс. рублей из-за желания продать сапоги Dolce & Gabbana

Гражданка сообщила все данные карты
Дарья Вострикова
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Во Фрунзенский отдел полиции Саратова обратилась 18-летняя девушка и рассказала, что стала жертвой мошенников.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, ее мама разместила в интернете объявление о продаже женских сапог фирмы Dolce & Gabbana за почти 10 тыс. рублей.

В одном из мессенджеров родительнице написала якобы «покупательница» и дала ссылку, перейдя по которой, та написала все данные карты дочери и трехзначный код с обратной стороны.

После этого произошло снятие почти 30 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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