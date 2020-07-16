Михаил Туватин не признал вину в убийстве Лизы Киселевой в Саратове

16 Июль 2020 2020-07-16T11:26:36+03:00

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В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Туватина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве девятилетней Лизы Киселевой и иных сексуальных действиях в отношении ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 9 октября 2019 года девочка ушла в школу, но домой не вернулась. Были организованы поиски, тело ребенка нашли в одном из гаражей на улице Высокая. По версии следствия, 35-летний Михаил Туватин напал на Лизу, затащил в гараж и сексуально надругался. Так как девочка сопротивлялась и звала на помощь, он ее задушил: сначала руками, потом металлическим проводом.

После этого злоумышленник спрятал тело в погребе другого гаража, где его и нашли.

Свою вину Михаил Туватин не признал. Дело направлено в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737334" frameborder="0"></iframe> «Смерть за смерть ребёнка».Убийство 9-летней девочки шокировало людей. Они жаждут мести…

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ИСТОЧНИК KP.RU