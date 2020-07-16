Михаил Туватин не признал вину в убийстве Лизы Киселевой в Саратове
В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Туватина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве девятилетней Лизы Киселевой и иных сексуальных действиях в отношении ребенка.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 9 октября 2019 года девочка ушла в школу, но домой не вернулась. Были организованы поиски, тело ребенка нашли в одном из гаражей на улице Высокая. По версии следствия, 35-летний Михаил Туватин напал на Лизу, затащил в гараж и сексуально надругался. Так как девочка сопротивлялась и звала на помощь, он ее задушил: сначала руками, потом металлическим проводом.
После этого злоумышленник спрятал тело в погребе другого гаража, где его и нашли.
Свою вину Михаил Туватин не признал. Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU