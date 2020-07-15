В Саратовской области благоустроили более 100 скверов и дворов

15 Июль 2020 2020-07-15T09:19:28+03:00

Всего планируется привести в порядок свыше 200 территорий

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области по нацпроекту «Жильё и городская среда», который инициирован президентов РФ Владимиром Путиным, благоустроено 122 парка и двора.

Об этом рассказал на постоянно действующем совещании при вице-губернаторе-Председателе Правительства региона Александре Стрелюхине министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв.

Всего по проекту планируется привести в порядок 123 дворов и 109 общественных территорий во всех 42 районах области. На работы предусмотрено 747 млн рублей (из федерального бюджета – 732,1 млн рублей, из областного – 14,9 млн рублей).

По обоим направлениям завершены работы по 122 объектам, все работы планируется завершить до 1 сентября.

Работы по благоустройству контролируются – создана рабочая группа для выездных проверок и целевого назначения выполненных мероприятий.

На объекты есть гарантия – 36 месяцев. Если в течение этого времени выявляются какие-то дефекты, подрядчик переделывает их за свой счет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU