В Саратовской области благоустроили более 100 скверов и дворов
В Саратовской области по нацпроекту «Жильё и городская среда», который инициирован президентов РФ Владимиром Путиным, благоустроено 122 парка и двора.
Об этом рассказал на постоянно действующем совещании при вице-губернаторе-Председателе Правительства региона Александре Стрелюхине министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв.
Всего по проекту планируется привести в порядок 123 дворов и 109 общественных территорий во всех 42 районах области. На работы предусмотрено 747 млн рублей (из федерального бюджета – 732,1 млн рублей, из областного – 14,9 млн рублей).
По обоим направлениям завершены работы по 122 объектам, все работы планируется завершить до 1 сентября.
Работы по благоустройству контролируются – создана рабочая группа для выездных проверок и целевого назначения выполненных мероприятий.
На объекты есть гарантия – 36 месяцев. Если в течение этого времени выявляются какие-то дефекты, подрядчик переделывает их за свой счет.
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ИСТОЧНИК KP.RU