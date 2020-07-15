Еще 92 жителя Саратовской области оказались заражены коронавирусом

15 Июль 2020 2020-07-15T09:15:06+03:00

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В Саратовской области на утро 15 июля стало известно о 92 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, больше всего зараженных в Саратове — 31 человек. В Балаковском районе — 16 случаев, в Энгельсском — 10. В остальных пять и менее.

Среди зараженных восемь детей и 42 человека старше 60 лет.

Всего в области с начала пандемии оказались заражены 7 874 человека.

За сутки выздоровели 100 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU