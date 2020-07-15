2020-07-15T09:15:01+03:00
Общество

Более трех тыс. саратовских семей потратили маткапитал на образование детей

Еще столько же — на улучшение жилищных условий
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области за пять лет региональный маткапитал назначили почти семи тыс. семей.

- Сумма выплаты составляет 107 848 рублей. На улучшение жилищных условий ее потратила 3 161 семья, а на получение образования детьми — 3 823, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

С 2015 года саратовским семьям в общей сложности выплатили 517,4 млн рублей.

С января 2019 года выплата регматкапитала входит в нацпроект «Демография», инициированный президентом России Владимиром Путиным.

Получить этот маткапитал могут саратовские семьи, родившие или усыновившие третьего и последующих детей с 1 января 2012 по 31 декабря 2021 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воробьев: Отдых можно отложить на менее «горячий» период
На 1-м Кавказском тупике зарезали человека
В Саратовской области благоустроили более 100 скверов и дворов
Еще 92 жителя Саратовской области оказались заражены коронавирусом
Более трех тыс. саратовских семей потратили маткапитал на образование детей
В Саратове безработный украл алкоголь из магазина
4000 деревьев и кустарников высадит Балаковская АЭС в новом городском ландшафтном парке
В правительстве Саратовской области назначен новый и.о.министра
В коммуналке на Ломоносова до смерти забили мужчину
Специалисты «КВС» в Саратове устранили утечку хлора во время учений
Пастух и стадо коров сгорели в степном пожаре под Саратовом
Крупного наркоторговца из Саратова отправили в колонию на 12 лет
Мужчина зарезал соседа и уснул в подъезде дома на Ипподромной
В Саратове будет облачная среда
В столкновении под Саратовом пострадали женщина и ребенок
Последствия урагана в Балаково 14 июля 2020: без света остались 52 тыс. человек
Олег Костин: Мы либо терпим маски, либо возврашаемся в условия карантина
Валерий Радаев о втором этапе снятия ограничений: Саратовская область не готова