Более трех тыс. саратовских семей потратили маткапитал на образование детей
В Саратовской области за пять лет региональный маткапитал назначили почти семи тыс. семей.
- Сумма выплаты составляет 107 848 рублей. На улучшение жилищных условий ее потратила 3 161 семья, а на получение образования детьми — 3 823, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.
С 2015 года саратовским семьям в общей сложности выплатили 517,4 млн рублей.
С января 2019 года выплата регматкапитала входит в нацпроект «Демография», инициированный президентом России Владимиром Путиным.
Получить этот маткапитал могут саратовские семьи, родившие или усыновившие третьего и последующих детей с 1 января 2012 по 31 декабря 2021 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU