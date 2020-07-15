Более трех тыс. саратовских семей потратили маткапитал на образование детей

15 Июль 2020 2020-07-15T09:15:01+03:00

Еще столько же — на улучшение жилищных условий

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В Саратовской области за пять лет региональный маткапитал назначили почти семи тыс. семей.

- Сумма выплаты составляет 107 848 рублей. На улучшение жилищных условий ее потратила 3 161 семья, а на получение образования детьми — 3 823, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

С 2015 года саратовским семьям в общей сложности выплатили 517,4 млн рублей.

С января 2019 года выплата регматкапитала входит в нацпроект «Демография», инициированный президентом России Владимиром Путиным.

Получить этот маткапитал могут саратовские семьи, родившие или усыновившие третьего и последующих детей с 1 января 2012 по 31 декабря 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU