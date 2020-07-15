В Саратове безработный украл алкоголь из магазина
Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из магазина на 2-й Садовой улице, 9, в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 21:08 до 21:13 5 июня кто-то унес тайком алкоголь.
Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 23-летний парень, который во всем сознался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, похищенное не изъяли.
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ИСТОЧНИК KP.RU