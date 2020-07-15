2020-07-15T08:45:01+03:00
Происшествия

В коммуналке на Ломоносова до смерти забили мужчину

Задержан подозреваемый
Екатерина Семенова
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В коммунальной квартире дома на улице Ломоносова в Саратове найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружено в ночь на 14 июля.

Погибшему было 56 лет. На теле обнаружены следы побоев. Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего, задержан 36-летний ранее судимый саратовец. Решается вопрос о мере пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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