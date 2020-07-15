Специалисты «КВС» в Саратове устранили утечку хлора во время учений

15 Июль 2020 2020-07-15T08:34:20+03:00

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В Саратове прошли учения ООО «КВС».

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, по легенде учений, на водопроводном комплексе произошла утечка хлора.

Согласно первой вводной, аварийно-спасательные и восстановительные бригады «КВС» выполнили все меры по ликвидации последствий ЧП. Был спасен работник, ему оказана первая помощь в связи с отравлением хлора. Также был потушен вспыхнувший пожар.

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- Отрабатывались вопросы оповещения сотрудников комплекса, руководства компании, спасательные службы о возникшей ситуации, отрабатывались навыки правильной экипировки в специальные защитные костюмы, правила применения специализированного оборудования и снаряжения. Четкие и отлаженные действия всех формирований позволили в короткий срок устранить причину аварии по заданной вводной, — рассказали на предприятии.

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По второй вводной команда спасателей на носилках доставила пострадавшего работника из хлораторной до санитарного поста. Была оказана первая медицинская помощь, его одежду обеззаразили и передали прибившим медикам.

Третья вводная состояла из тушения пожара. Были развернуты инструменты и оборудование, силами подразделений ООО «КВС» удалось справиться с огнем.

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- Подобные учения мы проводим регулярно с целью совершенствования знаний и навыков аварийно-спасательного формирования и формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО и ЧС при ликвидации аварийной ситуации; совершенствования знаний и навыков рабочих и служащих при действиях по сигналам оповещения, использованию средств защиты и проведении эвакуации. Мы каждый раз стараемся отрабатывать новые возможные внештатные ситуации, которые могут возникнуть на комплексе, отрабатываем алгоритм действий и комплекс выполнения необходимых мер всеми работниками водопроводного комплекса для успешной ликвидации ЧС и сохранения жизни и здоровья персонала. Сегодня подразделения водопроводного комплекса сработали эффективно, слаженно и во взаимосвязи друг с другом, показали себя настоящими специалистами, — отметила специалист предприятия по ГО и ЧС Лариса Орлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU