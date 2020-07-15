Пастух и стадо коров сгорели в степном пожаре под Саратовом
В Новоузенском районе Саратовской области погиб 53-летний пастух.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
По версии следствия, вечером 14 июля вблизи хутора Алибарья загорелась степь. В это время там пас стадо коров. Он пытался спасти животных от огня, но не смог. На мужчине вспыхнула одежда, он скончался на месте. Тело нашли сотрудники фермы.
«КП-Саратов» стало известно также, что сгорели несколько коров.
Загорелась степь в Новоузенском районеФото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU