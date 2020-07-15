Пастух и стадо коров сгорели в степном пожаре под Саратовом

15 Июль 2020 2020-07-15T07:57:13+03:00

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В Новоузенском районе Саратовской области погиб 53-летний пастух.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

По версии следствия, вечером 14 июля вблизи хутора Алибарья загорелась степь. В это время там пас стадо коров. Он пытался спасти животных от огня, но не смог. На мужчине вспыхнула одежда, он скончался на месте. Тело нашли сотрудники фермы.

«КП-Саратов» стало известно также, что сгорели несколько коров.

Загорелась степь в Новоузенском районеФото: СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU