2020-07-14T21:49:39+03:00
Происшествия

Крупного наркоторговца из Саратова отправили в колонию на 12 лет

Мужчина спрятал дома более 800 граммов запрещенных веществ
Екатерина Семенова
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Вынесен приговор о наркоторговле в Волжском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным в сбыте и покушении на сбыт крупной партии наркотиков признан 42-летний мужчина.

Установлено, что мужчина у себя дома хранил растительные наркотики. 7 ноября 2018 года он продал местному жителю 6,7 грамма вещества, а другому — 7,27 грамма. После этого его задержали полицейские.

Кроме того, дома у злоумышленника найдено еще 779,2 грамма наркотика, а при себе он хранил сверток с 27,7 грамма. Что вместе составляет крупный размер. Все это было расфасовано и приготовлено к продаже.

Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию строгого режима на 12 лет. Также он на пять лет лишен права занимать ряд должностей в органах власти и МСУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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