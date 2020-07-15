Мужчина зарезал соседа и уснул в подъезде дома на Ипподромной

15 Июль 2020 2020-07-14T21:39:32+03:00

Там его и нашла полиция

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В Ленинском районе Саратова арестован 36-летний мужчина, обвиняемый в убийстве соседа на улице Ипподромная.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее тело 32-летнего мужчины с ножевыми ранениями было найдено в его квартире.

По версии следствия, потерпевший днем 12 июля пригласил в гости 36-летнего соседа для совместного употребления горячительных напитков. Однако алкоголь их не сблизил — они поссорились из-за расхождений во взглядах. Гость принялся доказывать правоту кулаками, а когда хозяин упал на пол, начал душить его ремнем от брюк.

В итоге он дважды ударил пострадавшего в лицо и шею ножом, а сам ушел.

Через некоторое время по вызову соседей, встревоженных шумом, приехали полицейские. Они нашли тело убитого в его квартире, а обвиняемого — спящим в подъезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU