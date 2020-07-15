В Саратове будет облачная среда

15 Июль 2020 2020-07-14T14:18:08+03:00

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Сегодня, 15 июля, в Саратове ожидается переменная облачность.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, день пройдет без осадков.

Порывы юго-западного ветра достигнут 15-17 м/с.

Столбик термометра поднимется до +30...+32 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU