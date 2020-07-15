В Саратове будет облачная среда
Сохранится жара
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Сегодня, 15 июля, в Саратове ожидается переменная облачность.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, день пройдет без осадков.
Порывы юго-западного ветра достигнут 15-17 м/с.
Столбик термометра поднимется до +30...+32 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU