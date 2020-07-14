В Саратове поженились 82-летний мужчина и 73-летняя женщина
На конференции в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» сегодня, 14 июля, начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева рассказала о необычных церемониях бракосочетания, которые прошли в период распространения коронавируса.
- Некоторые молодожены проводили стримы. Ставили камеру, включали прямую трансляцию, которую смотрели родственники, — поделилась Пономарева.
На такие меры женихам и невестам пришлось пойти из-за запрета громких свадеб. На бракосочетании должны присутствовать только будущие супруги и регистратор.
По словам Пономаревой, в апреле и какое-то время в мае вообще отменили торжественные регистрации. Люди просто расписывались.
Однако потом отделы ЗАГС пошли на уступки, но гостей все равно нельзя было приглашать.
- Во дворе Дворца бракосочетаний 8 июля, в День семьи, любви и верности, мы открыли двор. Гости стояли на улице, а жених с невестой — в отдалении, — рассказала начальник регионального управления по делам ЗАГС.
Также Юлия Пономарева поделилась о самых возрастных молодоженах в 2020 году. Она рассказала, что свадьба состоялась в январе в Кировском районе Саратова. Поженились 82-летний жених и 73-летняя невеста.
ИСТОЧНИК KP.RU