2020-07-14T12:36:17+03:00
Общество

В Саратове поженились 82-летний мужчина и 73-летняя женщина

Начальник управления ЗАГС рассказала о необычных церемониях бракосочетания
Ольга Симонова
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На конференции в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» сегодня, 14 июля, начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева рассказала о необычных церемониях бракосочетания, которые прошли в период распространения коронавируса.

- Некоторые молодожены проводили стримы. Ставили камеру, включали прямую трансляцию, которую смотрели родственники, — поделилась Пономарева.

На такие меры женихам и невестам пришлось пойти из-за запрета громких свадеб. На бракосочетании должны присутствовать только будущие супруги и регистратор.

По словам Пономаревой, в апреле и какое-то время в мае вообще отменили торжественные регистрации. Люди просто расписывались.

Однако потом отделы ЗАГС пошли на уступки, но гостей все равно нельзя было приглашать.

- Во дворе Дворца бракосочетаний 8 июля, в День семьи, любви и верности, мы открыли двор. Гости стояли на улице, а жених с невестой — в отдалении, — рассказала начальник регионального управления по делам ЗАГС.

Также Юлия Пономарева поделилась о самых возрастных молодоженах в 2020 году. Она рассказала, что свадьба состоялась в январе в Кировском районе Саратова. Поженились 82-летний жених и 73-летняя невеста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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