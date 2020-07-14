Пандемия коронавируса: число браков и разводов в Саратовской области упало на четверть

14 Июль 2020 2020-07-14T12:05:18+03:00

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Начальник управление по делам загс правительства Саратовской области Юлия Пономарева рассказала о том, как в регионе обстоят дела с браками и разводами.

По словам Юлии Пономаревой, за первое полугодие был зарегистрирован 3 701 брак и 3 548 разводов.

В целом количество разводов снизилось на 24%, а браков — снизилось на 25%

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ИСТОЧНИК KP.RU