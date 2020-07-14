В Саратове рецидивист задолжал детям свыше 42 тыс. рублей

14 Июль 2020 2020-07-14T12:01:21+03:00

Мужчина не перечислял средств на содержание двух детей

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Суд признал 35-летнего рецидивиста из Пугачевского района виновным в неуплате алиментов без уважительных причин.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, суд обязал его давать деньги на содержание детей в возрасте 14 и 15 лет – треть заработка.

Подвернутый административному наказанию мужчина с 10 января по 28 марта 2020 года не перечислял средства, сумма долга превысила отметку в 42 тыс. рублей.

Ему дали семь месяцев условного срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU