В Саратове рецидивист задолжал детям свыше 42 тыс. рублей
Суд признал 35-летнего рецидивиста из Пугачевского района виновным в неуплате алиментов без уважительных причин.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, суд обязал его давать деньги на содержание детей в возрасте 14 и 15 лет – треть заработка.
Подвернутый административному наказанию мужчина с 10 января по 28 марта 2020 года не перечислял средства, сумма долга превысила отметку в 42 тыс. рублей.
Ему дали семь месяцев условного срока.
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ИСТОЧНИК KP.RU