В период коронавируса в Саратовской области заключено 140 браков с иностранцами

14 Июль 2020 2020-07-14T11:49:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 июля, руководитель управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлия Пономарева в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» рассказала о браках с иностранцами в период распространения коронавируса.

- Всего с иностранцами было заключено 140 браков, из них 128 — с гражданами бывших советских республик. На количество свадеб также повлияло закрытие границ, — отметила Пономарева.

Она также привела подробную статистику. Так, с азербайджанцами за полгода было зарегистрировано 29 браков и восемь разводов, с гражданами Армении — 24 бракосочетания и два развода, с украинцами — 17 браков и пять разводов. Также в лидерах Узбекистан и Казахстан.

Из экзотичных «принцев», по словам Пономаревой, саратовские девушки выбрали граждан Ливана, Великобритании, Сирии, Турции, Германии, с ними заключено по одному браку. Также невесты вышли замуж за троих египтян.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU