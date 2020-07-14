Арестован мужчина, сбивший насмерть ребенка под Саратовом
В Ершовском районе Саратовской области арестован мужчина, обвиняемый в смертельном ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, авария произошла 10 июля на трассе около 22 часов.
По версии следствия, водитель автомобиля Kia Cerato ехал по улице Кривошеева села Орлов Гай. Будучи пьяным, он превысил скорость и выехал на обочину дороги. Там машина сбила 12-летнюю девочку насмерть.
После этого мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Сейчас он уже найден.
Мужчине было предъявлено обвинение. Он взят под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU