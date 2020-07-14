Арестован мужчина, сбивший насмерть ребенка под Саратовом

14 Июль 2020 2020-07-14T11:46:12+03:00

После аварии он скрылся с места ДТП

Изменить размер текста: A A

В Ершовском районе Саратовской области арестован мужчина, обвиняемый в смертельном ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, авария произошла 10 июля на трассе около 22 часов.

По версии следствия, водитель автомобиля Kia Cerato ехал по улице Кривошеева села Орлов Гай. Будучи пьяным, он превысил скорость и выехал на обочину дороги. Там машина сбила 12-летнюю девочку насмерть.

После этого мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Сейчас он уже найден.

Мужчине было предъявлено обвинение. Он взят под стражу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU