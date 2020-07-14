2020-07-14T12:22:21+03:00
Общество

В Саратове родители назвали девочку Итальянкой, а мальчика — Князем

Самые популярные имена София и Артем
Ольга Симонова
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Юлия ПономареваЮлия Пономарева
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С начала года в Саратовской области родители не переставали чудить, давая имен своим новорожденным детям. Из необычных имен последнего полугодия: Итальянка, Эльза, Тереза, Ариадна, Агриппина и другие.

Мальчиков называли: Князь, Мартин, Драгомир, Соломон, Савватий. Об этом на брифинге в «КП-Саратов» 14 июля рассказала начальник областного управления ЗАГС Юлия Пономарева.

Из популярных имен последнего полугодия у девочек: София (214), Полина (168), Виктория (140). Также пользуется популярностью имена Анастасия и Мария.

У мальчиков популярны: Артем — 230, Александр — 186, Михаил — 168, Максим — 156, Кирилл — 118, Иван — 111.

- «Ковидными» именами не называли, — подчеркнула Пономарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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