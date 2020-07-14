В Саратовской области с начала года 13 несовершеннолетних девочек родили детей

14 Июль 2020 2020-07-14T11:29:23+03:00

В регионе с начала года родилось 90 пар двойняшек

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В Саратове девочку назвали Итальянкой, а мальчика — Князем. Об этом сегодня, 14 июля, рассказала на брифинге в "Комсомольской правде — Саратов" начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Количество рождений по сравнению с шестью месяцами 2019 года снизилось на 10,4%.

Всего родилось 8 849 детей, а за те же 6 месяцев 2019 — 9885.

- Остаётся надеяться, что люди во время самоизоляции занимались нужным делом, - отметила Юлия Пономарева, говоря о повышении демографии.

Также в области больше родилось мальчиков, чем девочек — 51% против 49%. Девочек родилось 4343.

За полгода в регионе появилось 90 пар двойняшек. В Петровске двойня стала для родителей 6 и 7 ребенком. Родители тоже достаточно молодые — папе 38 лет маме 32 года.

Тройни — две тройни в Саратове, одна — в Ершове.

Самым репродуктивным для женщин стал возраст от 30 лет и старше, на него пришлось 4120 родов.

В возрасте до 16 лет родили детей 13 девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU