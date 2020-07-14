В Саратовской области с начала года 13 несовершеннолетних девочек родили детей
В Саратове девочку назвали Итальянкой, а мальчика — Князем. Об этом сегодня, 14 июля, рассказала на брифинге в "Комсомольской правде — Саратов" начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.
Количество рождений по сравнению с шестью месяцами 2019 года снизилось на 10,4%.
Всего родилось 8 849 детей, а за те же 6 месяцев 2019 — 9885.
- Остаётся надеяться, что люди во время самоизоляции занимались нужным делом, - отметила Юлия Пономарева, говоря о повышении демографии.
Также в области больше родилось мальчиков, чем девочек — 51% против 49%. Девочек родилось 4343.
За полгода в регионе появилось 90 пар двойняшек. В Петровске двойня стала для родителей 6 и 7 ребенком. Родители тоже достаточно молодые — папе 38 лет маме 32 года.
Тройни — две тройни в Саратове, одна — в Ершове.
Самым репродуктивным для женщин стал возраст от 30 лет и старше, на него пришлось 4120 родов.
В возрасте до 16 лет родили детей 13 девочек.
ИСТОЧНИК KP.RU