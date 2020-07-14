2020-07-14T11:29:23+03:00
Общество

В Саратовской области с начала года 13 несовершеннолетних девочек родили детей

В регионе с начала года родилось 90 пар двойняшек
Ольга Симонова
Поделиться:
Юлия ПономареваЮлия Пономарева
Изменить размер текста:

В Саратове девочку назвали Итальянкой, а мальчика — Князем. Об этом сегодня, 14 июля, рассказала на брифинге в "Комсомольской правде — Саратов" начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Количество рождений по сравнению с шестью месяцами 2019 года снизилось на 10,4%.

Всего родилось 8 849 детей, а за те же 6 месяцев 2019 — 9885.

- Остаётся надеяться, что люди во время самоизоляции занимались нужным делом, - отметила Юлия Пономарева, говоря о повышении демографии.

Также в области больше родилось мальчиков, чем девочек — 51% против 49%. Девочек родилось 4343.

За полгода в регионе появилось 90 пар двойняшек. В Петровске двойня стала для родителей 6 и 7 ребенком. Родители тоже достаточно молодые — папе 38 лет маме 32 года.

Тройни — две тройни в Саратове, одна — в Ершове.

Самым репродуктивным для женщин стал возраст от 30 лет и старше, на него пришлось 4120 родов.

В возрасте до 16 лет родили детей 13 девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Через несколько часов Саратов накроет сильный шторм
В Саратовской области уволили министра сельского хозяйства
В Саратове до конца недели сохранится прохладная погода
Еще безопаснее и удобнее — «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия»
В Саратове поженились 82-летний мужчина и 73-летняя женщина
Пандемия коронавируса: число браков и разводов в Саратовской области упало на четверть
В Саратове рецидивист задолжал детям свыше 42 тыс. рублей
В период коронавируса в Саратовской области заключено 140 браков с иностранцами
Арестован мужчина, сбивший насмерть ребенка под Саратовом
МегаФон предложил абонентам Саратовской области новое качество голосовой связи
В Саратове родители назвали девочку Итальянкой, а мальчика — Князем
В Саратовской области с начала года 13 несовершеннолетних девочек родили детей
«Калина» и «Гранта» не поделили трассу под Саратовом
Мэрия Саратова требует перенести мусорки во дворы домов
Мошенники оставили жительницу Саратова без денег при покупке бассейна
Из-за пандемии отменилось 7% свадеб в Саратовской области
Похитителей чермета из СНТ в Вольске удалось найти благодаря бдительному соседу
Саратовские студенты примут участие в отборочном этапе Кубка по менеджменту «Управляй!»
В Саратове директор УК присвоил себе полмиллиона рублей за оплату коммуналки от жильцов
Сваленное порывом ветра дерево упало на ребенка в Ртищеве
В Энгельсе очередной перевозчик отказывается от работы на маршрутах
Горела квартира на Зарубина в Саратове
Ресторан «Азиатский стиль» убрали из Саратова