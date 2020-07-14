«Калина» и «Гранта» не поделили трассу под Саратовом

14 Июль 2020 2020-07-14T12:32:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Татищевском районе Саратовской области утром 14 июля столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Калина».

Фото городской ГИБДД

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около 10 часов на 251-м км трассы Тамбов — Саратов.

Обстоятельства аварии выясняются, но оба водителя были госпитализированы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU