«Калина» и «Гранта» не поделили трассу под Саратовом
Госпитализированы оба водителя
Фото городской ГИБДД
Изменить размер текста:
В Татищевском районе Саратовской области утром 14 июля столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Калина».
Фото городской ГИБДД
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около 10 часов на 251-м км трассы Тамбов — Саратов.
Обстоятельства аварии выясняются, но оба водителя были госпитализированы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU