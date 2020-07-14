Мэрия Саратова требует перенести мусорки во дворы домов

14 Июль 2020 2020-07-14T10:59:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове переносят мусорные контейнеры.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, площадки для сбора мусора должны находиться рядом с жилыми домами, подальше от тротуаров и проезжей части.

- Контейнерные площадки, которые незаконно находятся на дорогах, не только мешают проезду, но и портят эстетический вид Саратова. Многие горожане согласны с тем, что необходимо убрать мусорные баки с дорог и тротуаров и сами обращаются в районные администрации с просьбой перенести баки во дворы, — отметили в мэрии.

В связи с этим управляющим организациям выдаются соответствующие предписания.

По последним данным комитета по ЖКХ, уже перенесены 28 площадок, а 29 были ликвидированы, как дублирующие.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU