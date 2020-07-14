Мошенники оставили жительницу Саратова без денег при покупке бассейна
Жертвами мошенников стали две жительницы Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 30-летняя женщина нашла в интернете объявление о продаже бассейна, связалась с продавцом. Ей дали ссылку на сайт для оплаты товара.
Гражданка отдала свыше 7 тыс. рублей, после чего связь оборвалась, покупку она так и не получила.
Наоборот, продать шубу, хотела 40-летняя местная жительница. Она разместила объявление, ей позвонила девушка и сказала, что хочет купить товар. Незнакомка отправила ссылку, по которой перешла горожанка и ввела номер карты с кодами безопасности. С ее счета списали почти 7 тыс. рублей.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU