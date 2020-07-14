Мошенники оставили жительницу Саратова без денег при покупке бассейна

14 Июль 2020 2020-07-14T10:50:00+03:00

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Жертвами мошенников стали две жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 30-летняя женщина нашла в интернете объявление о продаже бассейна, связалась с продавцом. Ей дали ссылку на сайт для оплаты товара.

Гражданка отдала свыше 7 тыс. рублей, после чего связь оборвалась, покупку она так и не получила.

Наоборот, продать шубу, хотела 40-летняя местная жительница. Она разместила объявление, ей позвонила девушка и сказала, что хочет купить товар. Незнакомка отправила ссылку, по которой перешла горожанка и ввела номер карты с кодами безопасности. С ее счета списали почти 7 тыс. рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU