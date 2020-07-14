Из-за пандемии отменилось 7% свадеб в Саратовской области

14 Июль 2020 2020-07-14T10:36:09+03:00

Некоторые молодожены перенесли бракосочетание, но другие передумали вступать в брак

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В пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове сегодня, 14 июля, проходит конференция начальника регионального управления по делам загс Юлии Пономаревой.

Она рассказала, в частности, как отделения загс работают в условиях ограничений. По ее словам, ни одно отделение из 47 не прекратило деятельность, хотя и проводили все предписанные меры дезинфекции и дистанцирования. Например, гостей на бракосочетание не приглашали.

В то же время многим молодоженам пришлось перенести церемонию бракосочетания на более поздний срок.

- Мы просили молодоженов перенести свадьбы на более поздний срок — в апреле на май, в мае на июнь. 26% пар перенесли свадьбы: из них 49% на июнь, 26% на июль, 13% на август и 11% на сентябрь. А 7% вообще отменили, — отметила Юлия Пономарева.

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ИСТОЧНИК KP.RU