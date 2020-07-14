2020-07-14T10:17:32+03:00
Происшествия

Похитителей чермета из СНТ в Вольске удалось найти благодаря бдительному соседу

Он сообщил владельцу, что того обокрали
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области 18-летнего парня будут судить за кражу и незаконное проникновение в чужой дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на момент преступления, 22 мая 2019 года, ему было 17 лет.

По версии следствия, юноша с приятелем-сверстником забрались на чужой участок садоводческого товарищества в Вольске. Там они собрали со двора вещи, которые можно сдать в пункт приема металла. Кроме того, взломали ломом и гвоздодером створки окна и проникли в дом, где также похитили бытовую технику и прочее имущество.

Общая сумма ущерба составила 23 780 рублей.

Добычу они перенесли на нейтральную территорию и вызвали грузовую «Газель», чтобы увезти. Но один из соседей их заметил и, не поверив уговорам, что металлолом они нашли, принялся обходить участки. Он определил, откуда парни украли имущество и сообщил владельцу дачи. Тот сразу приехал и отправился в ближайший пункт приема металла. Впоследствии личности злоумышленников удалось установить по записям камеры наблюдения в пункте чермета.

Возбуждено уголовное дело. В отношении одного из парней оно рассматривается отдельно, так как сейчас он ушел на службу в армию. Второй скоро окажется на скамье подсудимых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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