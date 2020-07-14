Похитителей чермета из СНТ в Вольске удалось найти благодаря бдительному соседу
В Вольске Саратовской области 18-летнего парня будут судить за кражу и незаконное проникновение в чужой дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на момент преступления, 22 мая 2019 года, ему было 17 лет.
По версии следствия, юноша с приятелем-сверстником забрались на чужой участок садоводческого товарищества в Вольске. Там они собрали со двора вещи, которые можно сдать в пункт приема металла. Кроме того, взломали ломом и гвоздодером створки окна и проникли в дом, где также похитили бытовую технику и прочее имущество.
Общая сумма ущерба составила 23 780 рублей.
Добычу они перенесли на нейтральную территорию и вызвали грузовую «Газель», чтобы увезти. Но один из соседей их заметил и, не поверив уговорам, что металлолом они нашли, принялся обходить участки. Он определил, откуда парни украли имущество и сообщил владельцу дачи. Тот сразу приехал и отправился в ближайший пункт приема металла. Впоследствии личности злоумышленников удалось установить по записям камеры наблюдения в пункте чермета.
Возбуждено уголовное дело. В отношении одного из парней оно рассматривается отдельно, так как сейчас он ушел на службу в армию. Второй скоро окажется на скамье подсудимых.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU