В Саратове директор УК присвоил себе полмиллиона рублей за оплату коммуналки от жильцов
В отношении руководителя ООО «Компания «РАСА» возбудили уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, проверка показала, что директор присваивал себе средства жильцов на оплату коммуналки и содержание дома.
Он перевел около 500 тыс. рублей аффилированным физическим лицам в качестве возврата по фиктивным договорам займа в общей сумме около 500 тыс. рублей.
Расследование дела продолжаются, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU