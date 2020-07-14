В Саратове директор УК присвоил себе полмиллиона рублей за оплату коммуналки от жильцов

14 Июль 2020 2020-07-14T10:09:58+03:00

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В отношении руководителя ООО «Компания «РАСА» возбудили уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, проверка показала, что директор присваивал себе средства жильцов на оплату коммуналки и содержание дома.

Он перевел около 500 тыс. рублей аффилированным физическим лицам в качестве возврата по фиктивным договорам займа в общей сумме около 500 тыс. рублей.

Расследование дела продолжаются, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU