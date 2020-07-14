Сваленное порывом ветра дерево упало на ребенка в Ртищеве
В Ртищеве Саратовской области дерево упало на ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверкуФото: СУ СКР по Саратовской области
Предварительно установлено, что около половины девятого вечера вчера, 13 июля, 15-летняя девочка шла с подругой с прогулки. На пересечении улиц Железнодорожная и Левице на них упало дерево, оно рухнуло от порыва ветра.
Ствол задел одну из девочек. Один из прохожих помог ей подняться, второй отвез в лечебное учреждение.
Ствол сломался от сильного ветраФото: СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU