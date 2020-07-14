Сваленное порывом ветра дерево упало на ребенка в Ртищеве

14 Июль 2020 2020-07-14T09:58:56+03:00

Дерево упало на ребенка Фото: СУ СКР по Саратовской области

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В Ртищеве Саратовской области дерево упало на ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверкуФото: СУ СКР по Саратовской области

Предварительно установлено, что около половины девятого вечера вчера, 13 июля, 15-летняя девочка шла с подругой с прогулки. На пересечении улиц Железнодорожная и Левице на них упало дерево, оно рухнуло от порыва ветра.

Ствол задел одну из девочек. Один из прохожих помог ей подняться, второй отвез в лечебное учреждение.

Ствол сломался от сильного ветраФото: СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU