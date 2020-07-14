В Энгельсе очередной перевозчик отказывается от работы на маршрутах

14 Июль 2020 2020-07-14T09:45:12+03:00

Семь городских и пригородных маршрутов в Энгельсском районе остаются без автобусов

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ИП Воробьев уведомил комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи Энгельсского района о том, что прекращает перевозки на семи маршрутах. Заявление о прекращении действия свидетельств на маршруты подано 6 июля.

Отказывается предприниматель возить людей по следующим маршрутам:

- № 1 «Ярмарка – ПМК-14» (свидетельство СМ № 002151);

- № 32 «Ярмарка – пос. Кирпичный» (свидетельство СМ № 002193);

- № 81 «Ярмарка – пос. Прибрежный» (свидетельство СМ № 002156);

- № 268 «г. Энгельс Ярмарка – с. Ленинское» (свидетельство СМ № 002157);

- № 10,10А «Ярмарка – КХВ» (свидетельство СМ № 002153);

- № 416А «г. Энгельс Ярмарка – с. Липовка» (свидетельство СМ № 002161).

По закону, с даты подачи заявлений перевозчик обязан еще 90 дней осуществлять обслуживание маршрутов.

Администрация района в течение месяца с подачи заявления должна организовать конкурс на эти маршруты новый конкурс.

Напомним, в марте АО «Автоколонна № 40» заявила о нежелании обслуживать восемь автобусных маршрутов на территории Энгельсского района.

ИСТОЧНИК KP.RU