В Энгельсе очередной перевозчик отказывается от работы на маршрутах
ИП Воробьев уведомил комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи Энгельсского района о том, что прекращает перевозки на семи маршрутах. Заявление о прекращении действия свидетельств на маршруты подано 6 июля.
Отказывается предприниматель возить людей по следующим маршрутам:
- № 1 «Ярмарка – ПМК-14» (свидетельство СМ № 002151);
- № 32 «Ярмарка – пос. Кирпичный» (свидетельство СМ № 002193);
- № 81 «Ярмарка – пос. Прибрежный» (свидетельство СМ № 002156);
- № 268 «г. Энгельс Ярмарка – с. Ленинское» (свидетельство СМ № 002157);
- № 10,10А «Ярмарка – КХВ» (свидетельство СМ № 002153);
- № 416А «г. Энгельс Ярмарка – с. Липовка» (свидетельство СМ № 002161).
По закону, с даты подачи заявлений перевозчик обязан еще 90 дней осуществлять обслуживание маршрутов.
Администрация района в течение месяца с подачи заявления должна организовать конкурс на эти маршруты новый конкурс.
Напомним, в марте АО «Автоколонна № 40» заявила о нежелании обслуживать восемь автобусных маршрутов на территории Энгельсского района.
ИСТОЧНИК KP.RU