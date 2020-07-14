Ресторан «Азиатский стиль» убрали из Саратова

14 Июль 2020 2020-07-14T09:14:55+03:00

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В Саратове ликвидирован ресторан «Азиатский стиль».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, владельцы заведения демонтировали его, не дожидаясь решения суда.

Ранее постройки снесли владельцы ресторана «Дольче Вита» и «Старый город».

Теперь состоится конкурс по размещению новых кафе.

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ИСТОЧНИК KP.RU