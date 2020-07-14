93 человека заразились коронавирусом в Саратовской области за сутки
В Саратовской области вновь зарегистрирован небольшой рост по заболеваемости коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, на утро 14 июля стало известно о 93 зараженных.
Почти половина их приходится на Саратов — 44 человека. Восемь в Самойловском районе, шесть — в Энгельсском, по пять в Марксовском и Татищевском, четыре — в Балаковском, три в Дерагчевском. Еще в 12 районах — по два и одному.
Среди заболевших трое детей и 40 человек старше 60 лет.
Всего в области 7 782 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU