2020-07-14T09:07:11+03:00
Коронавирус Covid-19

93 человека заразились коронавирусом в Саратовской области за сутки

Почти половина из них — в Саратове
Екатерина Семенова
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В Саратовской области вновь зарегистрирован небольшой рост по заболеваемости коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, на утро 14 июля стало известно о 93 зараженных.

Почти половина их приходится на Саратов — 44 человека. Восемь в Самойловском районе, шесть — в Энгельсском, по пять в Марксовском и Татищевском, четыре — в Балаковском, три в Дерагчевском. Еще в 12 районах — по два и одному.

Среди заболевших трое детей и 40 человек старше 60 лет.

Всего в области 7 782 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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