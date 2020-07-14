Женщина не справилась с внедорожником на саратовской трассе и перевернула машину

На трассе в Калининском районе Саратовской области перевернулась иномарка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 638-м км автодороги Р22 «Каспий» М4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань (подъезд к Саратову).

Примерно в 17:50 автомобиль Chery Tiggo вылетел в кювет и перевернулся. По предварительной версии, 29-летняя женщина не справилась с управлением.

Она и девятилетний пассажир пострадали, но были отпущены на амбулаторное лечение.

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