Женщина не справилась с внедорожником на саратовской трассе и перевернула машину

На трассе в Калининском районе Саратовской области перевернулась иномарка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 638-м км автодороги Р22 «Каспий» М4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань (подъезд к Саратову).
Примерно в 17:50 автомобиль Chery Tiggo вылетел в кювет и перевернулся. По предварительной версии, 29-летняя женщина не справилась с управлением.
Она и девятилетний пассажир пострадали, но были отпущены на амбулаторное лечение.
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