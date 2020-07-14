На мусорку в центре Саратова выбросили пчел

14 Июль 2020 2020-07-14T07:53:56+03:00

Пять ящиков с насекомыми оказались никому не нужны [фото]

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В Саратове на мусорку выбросили пчел.

Как сообщил в соцсетях очевидец под ником Никита Поняшкин, ящики с насекомыми оказались на мусорке в центре города — на улице Большая Садовая неподалеку от пересечения с Московской.

Пчелы оказались в центре города

- Ребят, тут кто-то выкинул ульи с пчелами, 5 штук. Не знаю, это из-за какой-либо болезни или просто от нежелания этим заниматься, — написал Никита Поняшкин в группе «Саратов онлайн».

Он отметил, что оставил предупреждение, чтобы пока ящики не увозили на полигон.

Фото Никиты Поняшкина

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ИСТОЧНИК KP.RU