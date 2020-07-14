На мусорку в центре Саратова выбросили пчел
В Саратове на мусорку выбросили пчел.
Как сообщил в соцсетях очевидец под ником Никита Поняшкин, ящики с насекомыми оказались на мусорке в центре города — на улице Большая Садовая неподалеку от пересечения с Московской.
Пчелы оказались в центре города
- Ребят, тут кто-то выкинул ульи с пчелами, 5 штук. Не знаю, это из-за какой-либо болезни или просто от нежелания этим заниматься, — написал Никита Поняшкин в группе «Саратов онлайн».
Он отметил, что оставил предупреждение, чтобы пока ящики не увозили на полигон.
Фото Никиты Поняшкина
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ИСТОЧНИК KP.RU