2020-07-13T22:18:27+03:00
Происшествия

Дело об убийстве в общежитии на Миллеровской передано в суд

Мужчина зарезал собутыльника и сбежал
Екатерина Семенова
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Завершено расследование уголовного дела об убийстве в коммуналке на Миллеровской Заводского района Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 37-летний мужчина.

По версии следствия, ночью 11 апреля он распивал алкоголь на общей кухне коммуналки вместе с тремя соседями и одной соседкой. Собутыльники поссорились и около шести утра 37-летний мужчина схватил нож и ударил 39-летнего два раза в шею. Он упал и вызванные женщиной медики не успели его спасти.

Тем временем злоумышленник убежал и пытался спрятаться у приятеля в Заводском районе. Но полиция вместе с Росгвардией смогла вскоре его обнаружить и задержать.

Свою вину мужчина не признал. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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