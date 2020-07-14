Дело об убийстве в общежитии на Миллеровской передано в суд
Завершено расследование уголовного дела об убийстве в коммуналке на Миллеровской Заводского района Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 37-летний мужчина.
По версии следствия, ночью 11 апреля он распивал алкоголь на общей кухне коммуналки вместе с тремя соседями и одной соседкой. Собутыльники поссорились и около шести утра 37-летний мужчина схватил нож и ударил 39-летнего два раза в шею. Он упал и вызванные женщиной медики не успели его спасти.
Тем временем злоумышленник убежал и пытался спрятаться у приятеля в Заводском районе. Но полиция вместе с Росгвардией смогла вскоре его обнаружить и задержать.
Свою вину мужчина не признал. Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU